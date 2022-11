Vandalen viseren al wekenlang kerk in Sint-Gillis-Dendermonde: “De deuren willen we niet sluiten, het blijft een open huis”

Lebbeke LEVENSVER­HAAL. Rosa Biesemans, eerste vrouwelijk gemeente­raads­lid en schepen: “Hoe straf moeke écht was, beseften we pas toen we ouder waren”

Rosa Biesemans-Bosteels is overleden. Zij was begin jaren zeventig het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid en schepen van Lebbeke. En tegelijk was ze actief in het verenigingsleven, voedde ze vier kinderen op en runde een bedrijf. “Geen wonder dat ze mee opgenomen is in de brochure met sterke vrouwen uit Lebbeke”, klinkt het. Portret van een bijzondere dame.

25 november