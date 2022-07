Vandalen vernielen zitbank in Tuinwijk derde keer in korte tijd, ook heel wat rondslingerend afval

Afgelopen weekend zorgden vandalen opnieuw voor schade aan het Sas in Dendermonde en werden er verschillende borden en zitbanken vernield. Niet alleen daar is er vandalisme, ook in de Tuinwijk in de buurt van het Meulebrouckeplein is er de laatste tijd heel wat vandalisme. Een zitbank werd er al voor de derde keer in korte tijd vernield.