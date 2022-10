Vandalen stelen reclamepanelen bij voetbalclub Jong Sint-Gillis: “Drie weken geleden ook al vandalisme”

Sinds de zomer zijn er al verschillende vandalenstreken te noteren op de velden en eerder werd ook de rugbyclub al het slachtoffer van onverlaten. “Drie weken geleden vonden we een van onze doelen waar een paal was van doorgezaagd en de netten in onze doelen blijven nauwelijks een maand nadat we er nieuwe in hangen heel. We hebben aangifte gedaan bij de politie en hopen vooral dat er in actie wordt geschoten, want de omheining rond het kunstgrasveld is aan totale vervanging toe, nadat er in het verleden op wel tien plekken gaten zijn in gemaakt en week per week komt er verse graffiti bij op de gebouwen”, zegt Van Belle. “Het is erg om als club met een provinciale jeugdwerking tegenstanders en eigen mensen in die omstandigheden te moeten ontvangen.”