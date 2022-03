Vandalen steken papier in brand in nis onder spoorwegbrug

De brand ontstond rond 22 uur aan de Kalendijk onder de brug van Sint-Gillis-Dendermonde. Het ging om een kleine brand die de brandweer snel onder controle had en waarbij geen schade werd aangericht. Van de vandalen was geen spoor meer te bekennen. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er onder de brug van Sint-Gillis een brand ontstaat. In november vorig jaar werd er nog een zetel in brand gestoken die zorgde voor hevige rookontwikkeling. Het treinverkeer werd toen ook even stilgelegd, maar dit was nu niet het geval. De brandweer heeft de vraag gesteld aan de politie om de nissen af te sluiten zodat er geen brand meer kan gesticht worden.