Vandalen steken kartonnen dozen in brand voor gevels van woning, schade blijft beperkt

Dendermonde Stedelijke Musea duiken vroegere Dendermond­se nachtleven in: “Verhalen over roemruchte danszalen voor eeuwigheid verzekeren”

Dat de wereldhit ‘Pump up the Jam’ vorm kreeg in Dendermonde? Dat en nog veel meer is te ontdekken in het project ‘Nachtraven’. “De stad had op dat gebied heel wat te bieden”, zegt Dimitri Beeckman van de Stedelijke Musea. “En dat roemruchte verleden hebben we in kaart gebracht.” Klaar voor een duik in de Dendermondse nacht?

28 september