Vandalen gooien stenen naar luxewagens van garagist en beschadigen vijf voertuigen: “1.000 euro beloning voor wie dader gezien heeft”

Dendermonde Man in opvallende blauwe jas rooft kassa leeg van brasserie en zet het op een lopen

31 mei Bij Faroek op VTM was er zondagavond een fragment te zien van een man die in februari de kassa van brasserie Bar Proef leeghaalde. De eigenaar was aanwezig in de zaak, maar had op het moment zelf niets door. Toen de diefstal werd opgemerkt, werd nog gezocht naar de man maar die had het al op een lopen gezet richting het station van Dendermonde.