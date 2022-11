Van winterse magie tot bier proeven: onze weekendtips voor het Waasland en Dendermonde op een rij

Dendermonde en WaaslandNog geen plannen voor het weekend van 26 en 27 november en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Van winterse magie tot bier proeven: onze aanraders in het Waasland en de regio rond Dendermonde op een rij.

Putteke Winter - Sint-Niklaas

Domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op zaterdag 26 november decor voor sfeervolle winteracts, sprookjesachtige muziek, feeërieke lichteffecten en gezellige eet- en drankstandjes. Putteke Winter vindt er plaats. Wandelaars komen via verlichte wandelpaden langs prachtige plekjes. Starten kan tussen 17.30 en 21 uur. De wandeling is ongeveer drie kilometer lang. Een gezellig winterdorp blijft open tot middernacht en voor kinderen staan nostalgische kermismolens opgesteld. Er is enkel toegang en parking via de hoofdingang aan de Brokkelingenstraat. Op het domein is een fietsenstalling voor duizend fietsen.

Info en tickets: www.domeindester.be.

Pandacup - Dendermonde

Het Vlaams Wushu Instituut uit Dendermonde organiseert dit weekend haar “Pandacup”. Het is een jaarlijkse gebeuren waarbij het Vlaams Wushu Instituut de Chinese krijgskunst voor kinderen in de kijker zet. Zo is er een clubwedstrijd voor alle Kung Fu Kids, met een volwaardige jury en echt Chinees tapijt. Tegelijk kan ook elke nieuwsgierige komen kijken wat dit precies is. De Pandacup vindt plaats op zaterdag 26 november. Van 9.30 tot 13 uur is iedereen welkom in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. De toegang is gratis.

Herfstsfeer in Patattenmolen - Opstal

Enkele lokale ondernemers uit Buggenhout slaan de handen in elkaar voor het evenement “Herfstsfeer”. Dat vindt plaats op zondag 27 november. Van 10 tot 17 uur zijn liefhebbers welkom aan de Patattenmolen van Opstal, aan de Broekstraat. Rupert Coffee, De Wijnstock, Het Suikerdoosje en Christel Maatwerk en Stoffen ontvangen iedereen met veel enthousiasme en stellen hun producten voor. Er is allerlei lekkers te proeven en al wat kerstsfeer op te snuiven.

Dag Sinterklaasje - Lokeren

Sinterklaas vaart op zaterdag 26 november, samen met zijn Pieten, met de boot de haven van Lokeren binnen. Kinderen kunnen hem om 14.15 uur al zingend opwachten aan de boorden van de Durme, in het Prinses Joséphine-Charlotte park. Daarna gaat het richting Sport- en Jeugdcomplex. Alle kinderen tussen 2 en 8 jaar zijn er welkom. Om 15 uur start de Sinterklaasshow en na het optreden delen de Sint en de Pieten zakjes Fairtrade Chocolade uit. De organisatie is in handen van de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden en Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Alle info: 09/235.31.05 of via https://lokeren.be/nieuws/2022/11/16/dag-sinterklaasje

Dag van de natuur in Heimeersen - Stekene

Op zaterdag 26 november vindt de tweede “Dag van de Natuur” plaats in de Heimeersen in Stekene. Dat is een natuurgebied tussen de Stekense Vaart en de Heimeersstraat, dat grotendeels uit grasland bestaat maar ook een bos en houtkanten omvat. Naar aanleiding van deze natuurdag is iedereen er welkom om zwerfvuil op te ruimen, constructies en prikkeldraad te verwijderen uit het bos, populieren op te snoeien en maaiwerk uit te voeren. Helpen kan van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Concert Aurora Borealis - Zele

De koren Makeblijde en Jong Makeblijde luisteren op zaterdag 26 november een sfeervol concert op. Dat draait rond “Aurora Borealis”, of het noorderlicht. De muzikanten nemen het publiek mee op een reis langs de wondermooie muziek van Scandinavië. Liefhebbers zijn om 20 uur welkom in de Kouterkerk van Zele, Koevliet 1. Toegangskaarten kosten 8 en 15 euro.

Kunstkerstdagen - Buggenhout

Grafisch vormgeefster en kunstenares Kris Van den Bossche uit Opdorp organiseert de 29ste editie van haar Kunstkerstdagen. Die vinden plaats in het geklasseerd herenhuis, waar Kris woont. Kris toont haar werk, maar ook dat van andere artiesten. Het concept van de Kunstkerstdagen is eenvoudig: “Mensen ideetjes geven om iets origineels cadeau te kunnen doen met de feestdagen”, klinkt het. “Daarvoor is er een gans aanbod ter beschikking. Van etsen en schilderijen, over foto’s en wenskaarten, tot accessoires, kledij en oorbellen, keramiek en droogbloemen.” Bezoekers kunnen er ook iets eten en drinken. De Kunstkerstdagen vinden plaats op zaterdag 26 november van 14 tot 20 uur, en op zondag 27 november van 11 tot 17 uur. Iedereen is welkom aan de Houtenmolenstraat 14 in Opdorp. De toegang is gratis.

Info: info@krisvdb.be.

Bierfestival - Waasmunster

In Waasmunster vindt op zaterdag 26 november het vijfde Waasmunsters Culinair Bierfestival plaats. Geïnteresseerden kunnen terecht in Vrijetijdscentrum De Meermin, aan de Abdij van Roosenberglaan 6 in Waasmunster. Bezoekers kunnen er genieten van unieke streekbieren in een sfeervol en culinair kader. Er zijn meer dan zeventig bieren van uiteenlopende smaak, geur, kleur en alcohol te proeven. En er is ook foodpairing voorzien. ‘s Avonds brengt een DJ er muzikale ambiance in. Het bierfestival start om 14 uur en duurt tot 24 uur. De toegang is gratis.

