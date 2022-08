Van straattheater in Beveren tot volop feest in Eksaarde: onze weekendtips voor het Waasland en Dendermonde

Dendermonde Bewoner even naar ziekenhuis na hevige rookontwik­ke­ling in apparte­ment

In de Serbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is gisterenavond een bewoner van een de appartementen kort even naar het ziekenhuis gevoerd nadat hij heel wat rook had ingeademd. De situatie in de woning was snel onder controle.

16:05