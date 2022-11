Van spektakel van de Sint tot wandeling voor verdraagzaamheid, onze weekendtips vind je hier

RegioHet weekend staat opnieuw voor de deur en wij helpen jullie graag met wat activiteiten om het weekend op een leuke manier door te brengen. Er staat weer heel wat op het programma, zo kan je in Dendermonde zondag meewandelen voor solidariteit van de LGBTQ+ beweging. Ook de Sint is in het land en zal voor de nodige blije en brave kinderen zorgen.

Wandeling voor verdraagzaamheid

© Geert De Rycke

Aan het Sas in Dendermonde hebben twee meisjes een regenboogbank geplaatst, maar deze werd al meermaals het slachtoffer van vandalisme, ook recent nog. Om nog eens een duidelijk signaal te geven organiseren de twee vrouwen een wandeling dit weekend voor verdraagzaamheid. De wandeling gaat door op zondag en start om 14.30 uur aan het kerkplein in Dendermonde.

Circusspektakel Sint in de Piste

© bfs

Het circusspektakel Sint in de Piste staat in de startblokken voor haar 28ste editie in Sint-Niklaas. Het mega-evenement heeft twaalf voorstellingen op het programma, de eerste voorstellingen vinden dit weekend plaats. Het is een totaalspektakel dat elk jaar heel wat volk lokt, en dat is ook nu niet anders. Even was het moeilijk om het feest nog te laten doorgaan op de Grote Markt in Sint-Niklaas, maar voor het laatste jaar zal het nu toch nog daar doorgaan. Kaartjes kosten afhankelijk van het tijdstip van de voorstelling 12 of 15 euro. Info en tickets: www.sintindepiste.be.

Boomplantdag in Berlare

© Geert De Rycke

In de Haagstraat in Berlare werden deze week al 500 bomen geplaatst door de schepen van milieu en de leerlingen van de lagere school. Dit weekend gaat de actie verder en worden er nog eens meer dan 600 bomen bijgeplant. Iedereen is welkom om te komen helpen dit weekend. Een soortenarm en verruigd grasland wordt omgevormd tot een bloemenrijk grasland en een aanplant van 1125 bomen en struiken (zomereik, lijsterbes, Europese vogelkers, zwarte els, sporkehout, éénstijlige meidoorn, hazelaar, sleedoorn, wilde kardinaalsmuts, vlier en Gelderse roos). Groot of klein, alleen of met veel, groene vingers of niet, iedereen is welkom! Draag aangepast schoeisel en breng eventueel een paar handschoenen en spade mee. De actie gaat zaterdag door van 14 uur tot 17 uur.

Glutenvrije Wintermarkt

© ANP / EPA

De place to be voor iedereen die glutenvrij door het leven gaat. Onze jaarlijkse markt (gratis toegang) biedt een breed aanbod van glutenvrije producten uit binnen- en buitenland, laat bezoekers proeven van de nieuwigheden en biedt de gelegenheid om met lotgenoten kennis te maken. Bovenal is het een zaterdagnamiddag onbezorgd genieten voor jong en oud. De markt gaat door in 't Bau-huis in de slachthuisstraat in Sint-Niklaas. Iedereen is er welkom van 14 uur tot 17 uur.

Open atelierdag voor dag van ambachten

Ann Van Vlierberghe in haar lederatelier. © Yannick De Spiegeleir

Op zondag 20 november is er een nieuwe editie van Dag van de Ambachten. In de Heirbrugstraat in Lokeren kan je een bezoek brengen aan het lederatelier van Ann Van Vlierberghe. nn geeft al jaren les aan de bekende lederopleiding van CVO Groeipunt in Lokeren, maar maakt daarnaast onder meer lederen handtassen, rugzakken, babyschoentjes of kaarthoudertjes op maat. “In mijn atelier kunnen bezoekers met hun eigen ogen zien hoe de creatie van bijvoorbeeld een handtas ontstaat van een gelooide huid tot het eindresultaat.” Het atelier is vrij te bezoeken op het adres Heirbrugstraat 307 tussen 10 en 17 uur.

