Van rust in de natuur tot volle ambiance op de Oktoberfeesten: onze weekendtips voor het Waasland en Dendermonde

Grembergen Groenere speel­plaats voor basis­school ‘t Kraaien­nest na ma­ke-over: “Ook omwonenden en lokale sportvere­ni­gin­gen welkom”

De speelplaats van gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest, tussen Rootjensweg en Hagewijkpark in Gremergen, is helemaal vergroend. Leerlingen, leerkrachten en ouders hadden daar zelf ‘een droomplan’ voor mogen ontwerpen. De site zal in de toekomst ook openstaan voor omwonenden, spelende kinderen en lokale sportverenigingen.

10 oktober