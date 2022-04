Van kajakken op de Durme tot unieke veiling in Dendermonde: onze vijf tips voor het weekend

DendermondeDit weekend is de paashaas in het land, en zal er dus op heel wat plaatsen genoten worden van chocolade en het zoeken naar paaseitjes, maar het weekend heeft ook nog enkele andere leuke dingen in petto, wij zetten wat leuke activiteiten voor jullie op een rijtje.

Genieten van de eerste lentebloemen in Dendermonde

De lente is in het land en ook dit weekend zal de zon zeker van de partij zijn. Ideaal om te genieten van de eerste lentebloemen na de winter, en dit met een wandeling in Bastion VIII. Sleutelbloemen, bosanemonen en daslook zijn al enkele voorbeelden. Wandel mee met de gids en ontdek welke lentebloeiers er nog allemaal groeien in Bastion VIII. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht via bastion8@oost-vlaanderen.be. De wandeling gaat door op zaterdag 16 april 2022 van 14:00 tot 15:30 aan de Begijnhoflaan 45 in Dendermonde.

Paaseieren rapen

Je zal er niet omheen kunnen dit weekend, maar overal in de regio kan je uiteraard paaseieren gaan rapen. Je kan dit onder meer doen op zondag en maandag op de kermis in Lebbeke, zowel voor kleuters als voor de iets oudere kindjes. Ook op maandag kan je paaseieren gaan zoeken op De Ster in Sint-Niklaas, net als in het Boerenkrijgpark in Berlare. Ook daar zullen heel wat paaseitjes verstopt zitten.

Koop eens een paardenkop

Op de Grote Markt in Dendermonde vindt er dit weekend een unieke veiling plaats. Op zaterdagnamiddag kan je er namelijk een groot hoofd van een paard kopen. De paardenkoppen werden gemaakt voor een kunstproject in de stad naar aanleiding van het Ros Beiaard op 29 mei, maar worden nu geveild door de Kiwanis uit Dendermonde. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. De veiling start vanaf 14.00 uur.

Fietsdagtocht vanuit Melsele

Met het mooie lenteweer is een fietstocht zeker aangenaam Op zondag 17 april wordt er een fietstocht georganiseerd vanuit Melsele van zo een zestig kilometer. Vertrek is dus aan het kerkplein van Melsele. Vandaar gaat het naar de Halve Maan en verder richting Zwijndrecht, Burcht en Kruibeke. Daarna gaat het een stuk door de Rupelmondse kreken om langs de Scheldedijk Temse te bereiken. Via Velle en Haasdonk gaat het dan weer naar Melsele. Veel natuur en veel rustige fietswegen. Niet leden van de club betalen 2 euro, alle info kan je vragen bij hermandebeleyr@hotmail.com

Kajakken op de Durme in Lokeren

Voor de extra sportievelingen is het dit weekend misschien een goed idee om eens te gaan kajakken op de Durme in Lokeren. Het mooie weer zal zeker zorgen voor een aangename activiteit. Vaar de Durme af vanaf het centrum van Lokeren tot aan het pittoreske Daknam of het mooie Sinaai en maak op een sportieve manier kennis met één van de mooiste stukjes natuur in het Waasland. Je vaart tussen de weiden en het riet en passeert onderweg een ooievaarsnest. Als je goed kijkt en stil bent, kan je hier zeker een ijsvogeltje zien. Je kan kajakken voor een halve dag of een volledige dag en dit eventueel combineren met een fietstocht of een wandeltocht. Meer info kan je vinden op kajakcompany.be/lokeren.