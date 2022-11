Van IT’er en fervent bierbrouwer tot klimaatactivist: David Steeman, de man die zich in Nederland vastkleefde aan kunstwerk ‘Meisje met de parel’

DendermondeDe Belgische klimaatactivist Wouter Mouton, die vorige week zijn hoofd vastplakte aan het kunstwerk ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag, kreeg daarbij hulp van enkele andere activisten. Eén van hen is David Steeman uit de Dendermondse deelgemeente Mespelare. Ook hij zit momenteel, net als Mouton, in de gevangenis. Ook in Dendermonde toonde hij zich een paar jaar geleden al voor het klimaat door in de stad klimaatmarsen te organiseren. Een portret.

“Hoe voelt het om iets prachtigs en onbetaalbaars voor je ogen vernield te zien worden?” Het was Dendermondenaar David Steeman die deze woorden uitriep, wanneer klimaatactivist Wouter Mouton zijn hoofd aan het kostbare schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer lijmde. Vervolgens goot hij een blik tomaten over de man uit. Er volgde nog een mededeling dat het schilderij beschermd werd door glas en dus geen schade opliep, maar de actie zorgde desalniettemin voor verontwaardigde reacties van museumbezoekers en Steeman, Mouton en een derde activist werd vervolgens gearresteerd.

‘Klimaatactie Dendermonde’

Hoewel de actie veel commotie veroorzaakt, is de strijd tegen klimaatverandering Steeman niet vreemd. De man zet zich al jaren in voor een beter wereld. In het kielzog van de klimaatbetogingen van Youth For Climate stond Steeman in 2019 onder meer mee aan de wieg van ‘Klimaatactie Dendermonde’, een lokaal burgerinitiatief. Daarmee werden enkele heel succesvolle klimaatmarsen in de Ros Beiaardstad georganiseerd, waar zo’n vierduizend scholieren en andere sympathisanten aan hebben deelgenomen. “De mensen zijn wakker aan het worden voor het klimaat, en in Dendermonde schrijven we ons eigen stukje geschiedenis”, zei hij daar toen over. “We willen geen ‘blabla’, maar een duidelijk, ambitieus en bindend plan om de opwarming van de aarde te stoppen.”

Er waren niet alleen de twee klimaatmarsen in Dendermonde, mede onder impuls van Steeman, maar ook een bezetting van de Grote Markt onder het motto ‘Occupy for Climate’. “Hiermee geven we een voorproefje van wat ons te wachten staat als we ons gedrag niet aanpassen en ons klimaat verder opwarmt: als de zeespiegel door klimaatverandering een paar meter stijgt, krijgen we een Dendermonde-aan-Zee”, verantwoordde Steeman die actie toen.

De klimaatmarsen bleken voor Steeman het starschot om zich steeds meer en meer toe te leggen op de strijd voor het klimaat. Hij sloot zich aan bij Extinction Rebellion Belgium en nam ook deel aan andere acties in het land. “Onder andere omdat het gaat om de toekomst van onze kinderen”, klonk het. En toen in februari 2021 de hoorzittingen van de Belgische klimaatzaak in de rechtbank startten, liet hij opnieuw in Dendermonde van zich horen door samen met andere actievoerders in het zwart gekleed en met witte advocatenbef op de Grote Markt te gaan staan.

Hopmonkey

In het dagelijks leven Steeman is projectmanager in de IT, getrouwd en vader van twee kinderen. Voor zijn klimaatstrijd was Steeman ook een fervent bierbrouwer. Zo was de Dendermondenaar lid van Biergilde ‘t Vaatje, waar hij naar aanleiding van de 35ste verjaardag in 2017 mee een marathon bier brouwen organiseerde. In de kelder van zijn woning bracht hij eigenhandig erg verrassende biertjes tot leven, met de smaak van onder andere koffie, citrus, mandarijn en whisky. Hij experimenteerde zelfs met de smaak van marshmallows. Dat resulteerde na verloop van tijd in Brouwerij Steeman, die de Hopmonkey op de markt bracht. En omdat Steeman erg graag bier wilde brouwen met zijn eigen hop, plantte hij niet ver van zijn woning op een weiland in Mespelare zelf een hopveld aan om vervolgens de Groene Belle, de Loerenhop en de Coigneau eigenhandig te oogsten en te verwerken. De bierbrouwactiviteiten kwam echter op een laag pitje te staan omdat Steeman zich toelegde op de klimaatstrijd. Twee jaar geleden besloot hij te stoppen met zijn brouwerij.

Vrijdag zal de rechtbank in Nederland beslissen wat er met Steeman en zijn kompanen zal gebeuren. We vroegen de echtgenote van Steeman om een reactie, maar de vrouw liet weten niet te willen reageren.

