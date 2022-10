Van herfstwandeling tot griezeltocht: 5 weekendtips in het Waasland en Dendermonde

Opstal Buurtbewo­ner spreekt jongeman in auto aan op te luide muziek en wordt bedreigd met mes

Aan het Hoogbos in Opstal bij Buggenhout is maandagavond een persoon bedreigd met een mes nadat hij een jongeman had aangesproken over de overlast die hij op dat moment veroorzaakte. De bestuurder zat in zijn auto luide muziek te spelen en duwde meerdere keren het gaspedaal stevig in, wat voor lawaaihinder zorgde. “Toen we hem aanspraken werd ik plots bedreigd met een mes", klinkt het.

4 oktober