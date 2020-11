“Vader stierf terwijl moeder en zus in quarantaine zaten”: Jacques Testard overleden aan coronavirus

DendermondeHet coronavirus heeft alweer een nieuw slachtoffer gemaakt. Jacques Testard uit Dendermonde slaagde er niet in de ziekte te overwinnen en overleed op 87-jarige leeftijd. De man was goed gekend in Dendermonde, wegens zijn verdienste in het carnavalscomité en zijn twee zonen die als Pijnders het Ros Beiaard mogen dragen. “Het is een troost te weten dat hij fier was op ons, maar die laatste groet niet kunnen brengen doet zeer”, zegt zoon Jean-Jacques.