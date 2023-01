Vader riskeert drie jaar cel voor jarenlange foltering van zijn kinderen: “Het enige wat wij willen is dat vader eindelijk toegeeft wat hij ons allemaal heeft aangedaan”

Lebbeke Jongeren maken in groot aantal gebruik van blokspot in biblio­theek: “Jeugd krijgt hier alle vertrouwen”

De blokspot in de bibliotheek van Lebbeke is een succes. Een veertigtal jongeren maakt gebruik van het initiatief. Ook op zon- en feestdagen. “Daarvoor krijgen ze alle vertrouwen”, klinkt het. Nieuw is bovendien dat ook de kerkfabriek in Denderbelle voortaan ruimte ter beschikking stelt van studenten.

