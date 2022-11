Vaccinatiecentrum weer overgeschakeld naar waakfase

Voor de herfstbooster tegen het coronavirus werden ondertussen alle inwoners ouder dan achttien jaar uit de werkingsregio van Eerstelijnszone Dender, uitgenodigd. Dat gaat om Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Berlare en Zele. In totaal gingen de voorbije weken 60.410 inwoners uit deze regio in op de uitnodiging om nog een vaccin tegen Covid-19 te halen. Dat is goed voor 55,34 procent van het totaal aantal achttienplussers. Het is iets hoger dan het Oost-Vlaams gemiddelde van 53,79 procent en het Vlaams gemiddelde van 54,20 procent.

“Hiermee is de vooropgestelde doelstelling bereikt”, weet coördinator van ELZ Dender Reinout Remmery. “Daarom zijn we deze maand ook opnieuw overgeschakeld naar waakfase. Dat betekent dat mensen de komende twee maanden nog terecht kunnen in het vaccinatiecentrum in De Boonwijk, maar dat dit veel minder vaak open is. Er zijn nog vaccinatiemogelijkheden op 19 en 30 november en 10 en 21 december. Om mensen nog voldoende kansen te geven om zich te laten vaccineren, bieden vanaf 10 november ook huisartsen, één apotheker per gemeente en thuisverpleegkundigen de mogelijkheid om het boostervaccin door hen te laten plaatsen.”