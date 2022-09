Ultimate Frisbee Club wil verder uitbreiden: “Ledenaantal al verdubbeld, maar de ambities zijn nog groter”

DendermondeDe Ultimate Frisbee Club in Dendermonde koestert grote plannen. De club zag het voorbije jaar haar ledenaantal al verdubbelen, maar wil nog meer. Een open training moet nieuwsgierigen de kans geven de sport te leren kennen. “En we dromen van promotie met een ervaren ploeg naar een hogere divisie”, klinkt het. “Belangrijkste is wel dat de gemoedelijke sfeer in onze club blijft bestaan.”

De Ultimate Frisbee Club bestaat sinds 2017 in Dendermonde. Enkele vriende sloegen de handen in elkaar om een vereniging rond de sport, overgewaaid uit Amerika, op te pikken. Trainingen vonden aanvankelijk plaats op het kunstgrasveld op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, maar verhuisden het voorbije jaar naar het C-terrein aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. “We begonnen met een vijftiental leden”, vertelt bestuurslid Caspar Schreuer. “Maar er is duidelijk een groeiende interesse. Een open training vorig jaar deed ons ledenaantal verdubbelen. Het zijn vooral twintigers en dertigers die aansluiten en veelal heeft dat te maken met het laagdrempelige karakter van de sport. De sfeer bij competites en tornooien zit altijd goed, omdat plezier hebben in de sport hier altijd voorop staat. Meer dan winnen.”

De gemoedelijkheid van de frisbeesport is volgens voorzitter Paulin Van Biesen een grote troef. “Twee ploegen van zeven spelers nemen het op tegen elkaar en moeten zoveel mogelijk punten scoren door de disc over de lijn aan de andere kant van het veld te krijgen. Hier komt inzet en conditie bij kijken, maar ook spelinzicht. En fairplay is bijzonder belangrijk. Uniek is dat een wedstrijd zonder scheidsrechter verloopt. Achteraf wordt de tegenstander beoordeeld op zijn fairplay. En daar horen ook schouderklopjes bij, ook al was je net voordien de tegenstander. Bij frisbee staan overigens ook mannen en vrouwen samen op het veld.”

De Ultimate Frisbee Club gelooft in een gestage groei, van zowel de club zelf als de sport. “Dat je frisbee kan spelen in clubverband en dat dit meer is dan op het strand wat met een disc gooien, is nog niet overal zo bekend”, zegt Schreuer. “Maar daar is wel verandering in aan het komen. Ook ons club zelf koestert bovendien ambities. We willen niet alleen het ledenaantal uitbreiden, maar ons ook meer tonen. Met meer leden kunnen we naast een algemene basisploeg ook een meer ervaren ploeg opstellen die kan zorgen voor een promotie naar een hogere divisie.”

De club heeft ook een nieuwe thuis gevonden. Door een samenwerking met voetbalclub FC Moerstraat, kan ze voortaan gebruik maken van het sportveld aan de Coensbroekwegel. “Hopelijk wordt dit, na de voorbije omzwervingen, onze definitieve thuis”, zegt Van Biesen. “Een stabiel onderkomen biedt immers meer toekomstperspectief.”

Om nieuwe leden aan te trekken organiseert Ultimate Frisbee Club op 15 september een open training, van 20 tot 22 uur. Iedereen vanaf zestien jaar is dan welkom om van de sport te proeven en de werking van de club te leren kennen. Geïnteresseerden kunnen terecht aan de Coensbroekwegel 7 in Sint-Gillis-Dendermonde. Ook de wekelijkse trainingen in september staan open voor wie gratis eens wil proberen. En op 1 oktober organiseert de club een frisbeetornooi met een tiental ploegen. Publiek is welkom en kan gratis een kijkje nemen. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van Dendermondse Ultimate Frisbee Club.

