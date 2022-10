Tweehands boeken en platen bij Davidsfonds

Sint-Niklaas ANALYSE. Hoe liggen de kaarten in Sint-Niklaas, twee jaar voor de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen. "Dehand­schut­ter of Rousseau? Het wordt een nek-aan-nekrace voor de sjerp"

Nog twee jaar tot de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, en die beloven al zeker in Sint-Niklaas enorm spannend te worden. Blijft Lieven Dehandschutter burgemeester, of wisselt de sjerp van schouder ten voordele van Vooruit-boegbeeld Conner Rousseau? En wordt het opnieuw de huidige coalitie met N-VA, Groen en Open Vld of kijken andere partijen elkaar diep in de ogen? We vroegen het aan professor politicologie Dave Sinardet van de VUB in Brussel. “Conner Rousseau is een BV geworden, maar of hij ook de verkiezingen zal winnen....”

24 oktober