Tweede boosterprik voor tachtigplussers: Eerstelijnszone Dender verstuurt 4.000 uitnodigingen

Sint-Gillis-Dendermonde Heemkring Bovyn laat geschiede­nis herleven met fotopaneel aan rusthuis Hof ter Boonwijk

De geschiedenis herleeft aan het woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in de Gasthuisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Heemkring Marcel Bovyn plaatste er een fotopaneel met uitleg over de historiek van deze plek. Het infobord kadert in een hele reeks die over de hele gemeente voorzien worden.

12:37