Twee ongevallen met vrachtwagens op Zeelsebaan zorgen voor file

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 6.30 uur iets voorbij het tankstation. Een marktwagen raakte er betrokken bij een ongeval, maar wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn is niet duidelijk. Het voertuig kon alleszins niet meer verder rijden, waardoor er snel hinder ontstond. Enige tijd later gebeurde er even verderop een tweede klein ongeval in dezelfde rijrichting. Bij beide ongevallen raakte niemand gewond, maar de verkeershinder was wel aanzienlijk in beide richtingen. De politie was ter plaatse om de vaststellingen te doen en het verkeer te regelen.