Twee extra momenten voor eerste Covid-prikken bij kinderen in De Prikballon

Momenteel draait het in De Prikballon vooral om toedienen van tweede prikken. “Maar omdat we ondervinden dat verschillende kinderen om één of andere reden, bijvoorbeeld door quarantaines, nog niet de kans hadden een eerste prik te komen halen, hebben we beslist daar twee extra momenten voor in te lassen”, zegt coördinator Reinout Remmery. “Dat is het geval op zaterdagnamiddag 12 maart en zondagnamiddag 13 maart. Deze eerste prikken gebeuren nog in De Prikballon, maar voor hun tweede prik zullen deze kinderen later wel naar het gewone vaccinatiecentrum Dender in de wijk het Keur moeten gaan. Dit weekend worden de allerlaatste vaccinaties in De Prikballon uitgedeeld.”