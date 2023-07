Twee cipiers willen gsm’s binnensmokkelen in gevangenis van Dendermonde, maar zitten nu zelf in cel

De feiten speelden zich op 18 en 19 juli af in de gevangenis van Dendermonde, maar raakten pas bekend. De lokale politie voerde er toen een controle uit bij de cipiers. Naar aanleiding daarvan werden er twee cipiers betrapt die gsm’s bij hadden. Die probeerden ze de gevangenis binnen te smokkelen om ze aan enkele gedetineerden te geven. Het zou gaan om een polyvalente medewerker die ook aan het onthaal zit en een cipier die aan het werk was in een bepaalde vleugel.

Beiden werden opgepakt en verhoord, en daarna aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Vandaag werden ze voor de onderzoeksrechter geleid en werd hun aanhouding gehandhaafd.

Het is niet de eerste keer dat er in de nieuwe gevangenis van Dendermonde problemen ontstaan met cipiers. In mei van dit jaar kwam er aan het licht dat een cipier die daar werkzaam was een strafblad had in Nederland. Hij pleegde daar een gewapende overval, maar dit glipte toch door de mazen van het net. Hij werd op staande voet ontslagen door het gevangeniswezen.

Dat cipiers aangehouden worden voor het binnensmokkelen van drugs of gsm’s is vrij zeldzaam, maar niet uitzonderlijk. In 2022 werd er in Leuven ook een cipier aangehouden voor het smokkelen van gsm’s of drugs. Ook in Beveren gebeurde dit al eerder in 2021. Ze worden aangehouden voor deelname aan het criminele milieu.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.