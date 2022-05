Tuinhier zet werk overleden voorzitter voort met plantenruilmarkt

Florent Dierick overleed in oktober vorig jaar. Sinds 1986 was hij voorzitter van Tuinhier Grembergen, vroeger Werk van den Akker. “Hij zorgde voor een nieuw elan voor de volkstuintjes aan de Karel Eeckhoutstraat en kon iedereen enthousiasmeren om te tuinieren”, zegt Bianca Smet. “Zijn overlijden heeft ons veel verdriet gedaan, maar we zijn vastberaden om wat hij opbouwde niet verloren te laten gaan . Daarom willen we activiteiten blijven organiseren.”

Een plantenruil en -weggeefmarkt zaterdag was een eerste wapenfeit. Op het kerkplein van Grembergen was iedereen welkom die plantjes te geef had. In ruil konden die dan plantjes van anderen mee naar huis nemen. “We zijn heel blij dat we toch enkele honderden mensen mochten verwelkomen”, zegt Bianca. “Ook een volgende activiteit ligt al in het verschiet. Dat is een uitstap naar De Loods in Aalst, met aansluitend een wandeling in Belle Broek in juni.”