Treuzencomité klaar voor 37ste stoet

Grembergen Vernieuwd bestuur SK Grembergen zorgt voor strakge­span­nen ambities: “Dromen van uitbrei­ding accommoda­tie en kunstgras”

Voetbalclub SK Grembergen is het nieuwe seizoen gestart met grote ambities. Een vernieuwd bestuur droomt van meer kleedkamers en kunstgras op het A-terrein op de site aan de Kleemputstraat. “Een serieuze uitdaging, maar we zijn enthousiast”, klinkt het. “The sky is the limit.”

2 september