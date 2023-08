Tragel deels afgesloten voor fietsers en voetgangers voor verdelging hoornaarsnest

Van deur tot deur om tijgermug te bestrijden: “Nog niet ongerust, maar we letten nu wel extra op bij stilstaand water”

Bewoners van de Rossevaalstraat en omgeving in Lebbeke kregen maandag allemaal bezoek van ongediertebestrijders. Want voor de derde keer in twee jaar tijd dook de tijgermug op in de gemeente. Op 150 percelen moesten dan ook mogelijke broedplaatsen — veelal stilstaand water — behandeld worden. En wij waren erbij.