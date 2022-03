Tractor met beerkar gekanteld: Scheldebrug afgesloten voor verkeer

Een tractor met beerkar reed op de Scheldebrug richting Dendermonde. Om een nog onduidelijke reden verloor de chauffeur de controle over de kar, waarop die kantelde tegen een vangrail. De beerkar sloeg daarbij lek, zodat de smurrie op straat begon te lopen. Het hele wegdek raakte in een mum van tijd bedekt met het goedje dat vervolgens de helling begon af te lopen. De brandweer is opgetrommeld om de rijweg opnieuw schoon te maken. Ondertussen is er geen verkeer mogelijk. De brug richting Dendermonde is afgesloten. Het ongeval veroorzaakt een lange file.