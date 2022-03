Tony Callaerts schrijft Bayard-sage: “Nieuwe, moderne blik op Ros Beiaard-verhaal”

DendermondeEeuwenoude verhalen in een nieuwe kleedje, klassieke figuren uit legendes en nieuwe personages van de auteur. Deze vormen de basis van een nieuwe fantasyreeks “Bayard” van Dendermondenaar Tony Callaerts. “Donkere wolken” is net uit en is het eerste deel van een vervolgverhaal. “Het kan een leuke opwarmer voor de nakende Ros Beiaardommegang zijn”, zegt de auteur.

“Donkere wolken” is de debuutroman van Tony Callaerts. “Het idee zat al lang in mijn hoofd”, zegt Callaerts. “Ik vind immers dat de figuren uit de legendes rond Karel de Grote al lang onderbelicht blijven. Iedereen kent dankzij televisie en Hollywoodfilms de verhalen over koning Arthur, maar de personages uit onze legende zijn minstens even interessant. Ik wilde ze in de kijker zetten door er een modern verhaal over te schrijven. Door de coronacrisis had ik daar tijd voor, met nu een eerste boek als resultaat.”

Dat Callaerts Dendermondenaar is, maakt dat het Ros Beiaard-verhaal zowat de rode draad doorheen zijn moderne vertelling vormt. “Basis zijn verhalen die al sinds de middeleeuwen in heel Europa verteld worden, maar ik geef er ook die Dendermodnse toets aan”, zegt hij. “Het verhaal speelt zich deels af in onze stad ten tijde van de achtste eeuw, maar verplaatst zich ook naar andere plekken die op dat moment een belangrijke rol in de geschiedenis speelden.”

Callaerts benadrukt dat “Donkere Wolken” absoluut geen historische roman is. “Het is wel een fantasyverhaal”, zegt hij. “Ik mix de eeuwenoude legendes over heldhaftige ridders, mysterieuze magiërs en machtige koningen met historische feiten en voeg er nog een compleet nieuw en eigen verhaal, met zelf uitgevonden personages aan toe.”

“Donkere Wolken” is het eerste boek van de fantasyreeks Bayard. Een tweede deel “Schuivende Stukken” zal normaal gezien in het najaar uitkomen. “Ik hoop er jong en oud mee te plezieren”, zegt Callaerts. “Daarom is het ook in een erg toegankelijke taal geschreven.”

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Het Punt en kost 23 euro. Het is beschikbaar via www.uitgeverijhetpunt.be, Standaard Boekhandel en Bol.com. Bestellen kan ook via bayardboeken@gmail.com.

Volledig scherm © Geert De Rycke