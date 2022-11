Tondeldoos bedeelt warme pyjama’s en speelgoed tijdens Warme Beurs

Buggenhout Eerste Bugo-bons in omloop: winnaars actie Dag van de Klant krijgen nieuwe cadeaubon

De eerste Bugo-bons, de nieuwe Buggenhoutse cadeaubon, zijn in omloop in de bosgemeente. De winnaars van de middenstandsactie rond Dag van de Klant kregen ze overhandigd in het gemeentehuis. Ondertussen schreven zich al ruim vijftig handelaars in om mee te doen met het initiatief.

22 november