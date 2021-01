Tom Waes proeft muskusrat in Reizen Waes en dat is de verdienste van Delphine: “Ze begreep niet dat de voedselveiligheid het verbood”

Dendermonde“Echt lekker!” Dat vond televisiemaker Tom Waes in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Reizen Waes nadat hij voor het eerst, en aanvankelijk met frisse tegenzin, muskusrat proefde. En dat is allemaal te danken aan Delphine Lambrecht, die dertig jaar lang in haar café 't Vissershof vlakbij de Schelde in Dendermonde het dier op de menukaart zetten. Tot de voedselinspectie dat verbood. De vrouw is ondertussen overleden, maar maakt deel uit van het collectief geheugen van Dendermonde. “Ze was een monument”.