Toch voetbaldorp in Ros Beiaardstad: “Groot scherm in openlucht”

Woensdagavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tijdens het WK Voetbal in Qatar. Liefhebbers zullen dat in Dendermonde op groot scherm kunnen volgen in een voetbaldorp aan de Hollandse Kazerne. Stuwende kracht achter het initiatief is Dendermondenaar Luc Van Mol en zijn team vrijwilligers van vzw Live Amusement. “En mijn ‘partner in crime’ Iany Tsaoussis van café ‘t Peirt”, zegt Van Mol. “De voorbije EK’s en WK’s konden supporters altijd terecht in een leuk voetbaldorp. Waarom zouden we dat nu dan ook niet proberen? Voetbal is een buitensport, dus gaan we ook nu voor openlucht. Ik besef dat dat een risico is, maar het was altijd al leuk de voorbije keren en dat kan het nu ook zijn.”