“Tine is gewoon in de steek gelaten”: nieuw euthanasieproces van start tegen dokter Joris Van Hove

Grembergen Bestuur­ster eindigt in gracht na bruusk manoeuvre en gaat over kop

9 mei Op de Zogsebaan in Grembergen is zondagavond een bestuurster samen met haar drie kinderen met de schrik vrijgekomen bij een ongeval. Ze belandde met haar wagen in de gracht en ging nadien ook over kop en kwam op haar dak tot stilstand. Ze waren in shock en lichtgewond.