Tim De Beul legt eed af als nieuw gemeenteraadslid

Aannemer laat puinhoop achter bij zieke Sandra: “Noodge­dwon­gen intrek genomen in de garage”

“Je staat machteloos, met je rug tegen de muur.” Het is niet alleen in Roeselare waar mensen met de handen in het haar zitten omdat hun bouwbedrijf er een boeltje van maakte. Ook Sandra Raemdonck (45) uit Dendermonde dacht een betrouwbare aannemer gevonden te hebben voor haar droomproject. Tot die een puinhoop achterliet en met duizenden euro’s verdween. Sandra’s verhaal is even hallucinant als de situatie waarin ze nu leeft.