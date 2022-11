Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Sint-Gillis zorgt voor commotie: Vooruit pleit voor herinvoering ‘grote lus’

Dendermonde Beklaagde ontkent dat hij 121 kilometer per uur reed in zone 50: “Koppeling was stuk, dus hoge snelheid halen was haast onmogelijk”

Een man uit Buggenhout stond vrijdagochtend terecht voor de politierechtbank na een stevige snelheidsovertreding in Dendermonde. De man werd er geflitst door de politie met een snelheid van 121 kilometer per uur in een zone 50. “Ik twijfel of het toestel van de politie wel werkte, want mijn koppeling was stuk en ik kon hierdoor amper snelheid halen", beweerde de man.

28 oktober