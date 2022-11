Tientallen bestuurders voor rechtbank nadat ze gsm gebruikten achter het stuur

In heel Oost-Vlaanderen werden in mei 690 bestuurders betrapt met het gebruiken van de gsm achter het stuur. Allemaal moeten ze deze week voor de rechtbank verschijnen. Ook in Dendermonde verschenen vandaag de eerste beklaagden die hiertegen een overtreding maakten. Sommige beklaagden konden zich absoluut niet vinden in deze veroordeling. “Ik stond gewoon stil in de file toen ik een bericht kreeg, ik keek even en legde hem daarna gewoon weg zonder te lezen en toch sta ik vandaag hier, ik vind dit buiten proportie", klonk het bij een beklaagde.