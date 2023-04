Tiental overtredingen tijdens controle op zwaar vervoer

Man die zich verschans­te in woning in Oudegem was al gekend bij politie

De man die zich op donderdag 13 april verschanste in zijn woning in het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem is geen onbekende voor de politie, dat heeft het parket vandaag bevestigt. De man werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter maar werd vrijgelaten. Hij stond wel al onder voorwaarden van een eerder onderzoek.