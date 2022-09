Tennisclub Vlaskia viert vijftigjarig bestaan met feestweekend: “Opbrengst voor Make-A-Wish”

Tennisclub Vlaskia, ontstaan in 1972, telt momenteel een vijftigtal leden. “Het is een kleine, gezellige club gelegen midden het groene Vlassenbroek”, zegt Ann Vander Vekens. “Er zijn twee openlucht gravelpleinen. We spelen elk jaar van midden april tot midden september en hebben enkele ploegen in de tenniscompetitie in Oost-Vlaanderen. De dames dertig+ werden dit seizoen zelfs finaliste in hun reeks. Onze seizoensafsluiter is dit jaar meteen ook ons verjaardagsfeest.”