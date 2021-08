Te geef: flitspaal. Kris doet zelfgemaakt exemplaar van de hand na nieuw vandalisme

Lebbeke Pizzakoe­rier die tijdens lockdown met 100 kilometer per uur door bebouwde kom rijdt, krijgt drie maanden rijverbod

27 augustus K.T. uit Lebbeke moest zich vrijdagochtend voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding in het begin van de eerste lockdown. Hij werd er betrapt met een snelheid van bijna 100 kilometer per uur in de bebouwde kom.