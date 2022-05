Sweet Sixteen voor Tettergazet: Harige Bende viert feest met alle kinderen

De Tettergazet verscheen voor de allereerste keer in december 2005. “We wilden een aparte manier om met kinderen te communiceren over wat er in de stad gebeurt en wat hen kan interesseren”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V), die het initiatief indertijd opstartte. “Een team van verschillende stadsdiensten werkte een krant op kindermaat uit. Zo was de Tettergazet geboren. Om ze naambekendheid te geven, werden er ook mascottes aan gekoppeld: Kleine Moes, Roefel, Rinocco en Haarbal. Zij vormen de Harige Bende en zijn bij de Dendermondse kinderen goed ingeburgerd geraakt.”

Na zestien jaar is de Tettergazet nog altijd een succes. “Ze verschijnt vier keer per jaar en bundelt alle nieuws voor kinderen van zes tot twaalf jaar”, zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). “Er is ook ruimte voor spelletjes, knutseltips en wedstrijden. De krant wordt verspreid via de Dendermondse lagere scholen.”

Oorspronkelijk was het de bedoeling om vorig jaar de vijftiende verjaardag van de Tettergazet te vieren, maar het coronavirus stak stokken in de wilen. “Daarom is het nu een sweet sixteen voor de zestiende verjaardag geworden”, zegt Dierick. “Sowieso zijn alle kinderen welkom.”

Het verjaardagsfeest vindt plaats op zondag 15 mei. Van 14 tot 16.30 uur zijn kinderen welkom in het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Onder andere cupcakes versieren, dansen, striptekenen en spelletjes staan op het programma. Vooraf inschrijven kan via www.ccbelgica.be/nl/programma/tetterfeest/.