Supervlieg strijkt neer aan zwembad Olympos: namiddag vol workshops en activiteiten rond water, vuur, lucht en aarde

Supervlieg is ondertussen een oude bekende in Dendermonde. Ook dit jaar heeft het kinderkunstenfestival weer heel wat in petto voor de Dendermondse kinderen. Hiervoor slaan Jeugddienst en Cultuurloket de handen in elkaar. In en rond zwembad Olympos zijn vier eilanden opgebouwd rond water, vuur, aarde en lucht. Op elke plek kunnen kinderen deelnemen aan allerlei workshops.

“Dit betekent een hele namiddag plezier voor kinderen vanaf twee jaar”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “In het zwembad kunnen kinderen leren zeemeerminzwemmen, eendjes vangen of een onderwaterpuzzel maken. Maar er is ook een expo van de kunstacademie, durvers kunnen ijsberen in de vijver naast Olympos of deelnemen aan een race met bootjes. Voor creatievelingen zijn er onder andere aardmannetjes maken in klei, eigen speelgoed maken of figuurbranden in hout.”