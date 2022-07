Supersnel glasvezelnetwerk ‘Fiberklaar’ blijft groeien in Dendermonde

Daarom wordt er woensdag in het parochiaal centrum in Lutterzele een feestje gegeven. Iedereen kan er terecht met vragen over het glasvezelnetwerk, de aanleg ervan, de specifieke situatie in hun straat of woning, enzovoort. Iedereen zal er zijn diensten aanbieden, en het is ook mogelijk om een fiberabonnement af te sluiten bij de deelnemende providers. Het feestje start morgen om 15 uur en duurt tot 20 uur in de Spoorwegstraat in het parochiaal centrum van Lutterzele.