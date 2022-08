Studente keramiek en prijswinnaar exposeert in Stadswinkel

D’Haese vond inspiratie in een scherf klei met een restant van okergeel glazuur, die ze vond in Italië, en in klei die een leerkracht aan de academie meebracht tijdens de les. De keramiekstudente besloot om pure klei, recht uit de grond, om te vormen tot een kunstwerk. Uiteindelijk verzamelde ze elf kleisoorten uit België om daar mee aan de slag te gaan. Het resultaat is vanaf 1 september te zien in de Stadswinkel, aan de Franz Courtensstraat. De tentoonstelling loopt tot en met 30 september, tijdens de openingsuren.