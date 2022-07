Strijd tegen asbest op snelheid bij Verko: meer dan duizend ton asbest ingezameld

Verko opende een Asbestloket om een belangrijke rol te spelen in het streven naar een asbestvrij Vlaanderen. De inwoners uit de regio Dendermonde kunnen er terecht voor informatie over het correct verwijderen van asbestmaterialen in en rond de woning. “Na folie-, kuub- en plaatzakken bieden we sinds het najaar van 2021 ook containers aan voor de verwijdering van grote hoeveelheden asbest”, zegt directeur Peter De Leeuw. “In 2021 zamelden we 380 ton asbest in via de recyclageparken en 690 ton via de inzameling aan huis. Al de afspraken daarvoor werden geboekt via ons Asbestloket.”