Straffe prestatie voor Hugo De Velder met 200 keer bloed geven: “Nog drie jaar om recordhouder te worden”

Vijftien bewoners van Blijdorp even geëvacu­eerd na brandalarm

In de Sint-Rochusstraat in Dendermonde ging zaterdagochtend in alle vroegte het brandalarm af bij de afdeling van Blijdorp daar. Er werden 15 bewoners even geëvacueerd, maar zij mochten na een controle en rondgang snel weer naar binnen.