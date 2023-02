Straatracer in centrum Dendermonde krijgt 6 maanden rijverbod: “Geur van verbrand rubber hoort niet thuis op de weg”

De feiten speelden zich af op 6 november 2021 in het centrum op de Oude Vest in Dendermonde, waar S.B met een ander voertuig aan het racen was. De politie ontving meldingen over het onverantwoorde rijgedrag en kon de bestuurder redelijk snel vatten. De man ontkent echter dat er geracet werd.

Druggebruik

De veroordeelde ontkende dat hij verslaafd is en zei dat hij twee maanden voordien voor de laatste keer had gebruikt. Zijn advocaat betwiste de feiten niet, maar was het niet eens met de racekwalificatie. “Ik durf te twijfelen aan de vaststellingen omdat ze niet op het terrein zijn gebeurd, maar enkel via de camera’s. Later halen ze dan een voertuig uit het verkeer waarin mijn cliënt zit, maar hij ontkende altijd.”