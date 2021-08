Stomdronken schipper vaart tegen spoorwegbrug in Oudegem

Dendermonde Dronken wandelaar valt over muur en komt in Schelde terecht: hulpdien­sten halen man op tijd uit water

8 augustus Ter hoogte van De Bruynkaai in Dendermonde is zaterdagavond een man even kort in de Schelde terechtgekomen nadat hij over een muurtje naar beneden was gevallen. De man was sterk boven zijn theewater en verloor daardoor waarschijnlijk zijn evenwicht. Hij werd meegenomen door de politie.