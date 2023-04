Stevige aanrijding op Zeelsebaan: gewonde naar ziekenhuis

Vera brengt eerste dichtbun­del uit via uitgeverij De Zeef: “Deelgeno­men aan wedstrijd waarna ze beslisten mijn bundel uit te brengen”

Vera Steenput uit Dendermonde brengt donderdag haar eerste officiële dichtbundel ‘Sterke Schoenen’ uit. De voormalige leerkracht Nederlands en reisleider voor Jeugd en vrede was al jaren bezig met poëzie en gedichten, maar het is de eerste keer dat er via een uitgeverij een dichtbundel van haar te verkrijgen is. “Door mijn werk had ik nooit erg veel tijd gehad om te schrijven, maar dit veranderde na het overlijden van mijn ouders”, vertelt Vera.