Stemt u mee? Ros Beiaardommegang genomineerd voor Ultima Publiekprijs

Afval vat vuur op balkon van apparte­ment, raam loopt schade op

In de Sparrenlaan in Dendermonde is maandagnamiddag een brandje ontstaan op een balkon van een appartement op de eerste verdieping. Het waren buren die de rookontwikkeling opmerkten en de brandweer verwittigden. De schade bleef relatief beperkt.