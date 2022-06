Stedelijke Musea lanceren stadsspel: “Met rugzakje op zoektocht naar erfgoed door de stad”

Het stadsspel “Wijze Willem en het wonder van Drakenmonde” is er voor het hele gezin en is opgebouwd rond de legende van Helleput in Dendermonde. “In de toren van de OLV-kerk woont een draak die daar de klokken bewaakt”, legt Thomas Verwaeren van de Stedelijke Musea uit. “Als monnik Willem de klokken wil luiden, maakt hij de draak wakker. Die rukt boos een klok los en gooit ze verderop in een grote put, de Helleput. Sindsdien verschijnen er, zo ongeveer om de honderd jaar, kwade wezens. Enkel kinderogen kunnen ze zien. Kinderen gaan op tocht om de put gesloten te houden. Daarvoor zijn tips en sporen in de stad te vinden.”