Stakerspicket aan Delhaize en winkel voor onbepaalde tijd dicht: “Bezorgdheid en teleurstelling is groot”

Ook bij het personeel van de Delhaize in Sint-Gillis-Dendermonde is het nieuws om alle supermarkten van de keten zelfstandig te maken, in het verkeerde keelgat geschoten. Er is een picket aan de toegangsdeur opgezet en de winkel blijft dicht. Voor onbepaalde tijd.

Het nieuws slooeg voor Delhaize-personeel dinsdag in als een bom: de directie van de supermarktketen is van plan om alle eigen winkel in de toekomst door zelfstandigen te laten uitbaten. Volgens hen is dat de enige manier om voldoende rendabel te blijven. “Want de 636 supermarkten die door zelfstandige ondernemers worden geleid boeken beter martkaandeel, terwijl de 128 ‘eigen ‘ winkels achteruit gaan”, klinkt het.

Ook de Delhaize aan de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde is één van die 128 winkels die door deze beslissing verkocht zullen worden aan een zelfstandige gerant. Net zoals in vele andere filialen heeft ook hier het personeel het werk neergelegd. Woensdagochtend ging de supermarkt niet open. Aan de toegangsdeur werd een vuurkorf aangestoken, op de ramen affiches met “te koop” geplakt en een stakerspicket opgezet.

Woensdag blijft de winkel alvast heel de dag dicht. Voor de rest van de week is het koffiedik kijken. “Afhankelijk van hoe het personeel zich voelt en hoeveel werkwilligen er zijn”, geeft Marleen De Proft van ACV mee. “Op dit ogenblik zijn er alleszins veel te weinig mensen bereid om te werken, zodat de winkel gesloten blijft.”

Het personeel staakt naar eigen zeggen door de vele bezorgdheden die er zijn én uit teleurstelling. “We hebben het gevoel dat Delhaize ons in de steek laat, ons gewoon laat vallen. Omdat dat de cijfers beter uitkomen”, zegt Maya De Ridder van BBTK. “Stank voor dank lijkt het, nadat we in de coronaperiode nog zo het beste van onszelf gegeven hebben.”

Eén groot vraagteken

Bezorgdheden zijn er vooral over toekomstige arbeidsvoorwaarden. “De directie mag dan wel beloven dat die dezelfde blijven bij overname naar een zelfstandige franchise, maar zekerheid biedt dit niet”, zegt De Proft. “Behouden we anciëniteit? Loon? Hospitalisatieverzekering? En wat met onze werkuren: komt daar avond- en zondagwerk bij? Voor de zestig werknemers die in Delhaize Sint-Gillis werken is het één groot vraagteken. Zeker voor oudere werknemers is dit en harde dobber. Die hebben al iets opgebouwd en dreigen van nul te moeten herbeginnen.”

Er kondigt zich nog een woelige periode aan. “De komende weken zal telkens op dinsdag overleg plaatsvinden tussen vakbonden en directie. Afhankelijk van die resultaten, kan het zijn dat winkels dicht blijven door nieuwe stakingen”, klinkt het.

