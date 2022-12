Stadsdiensten sluiten tijdens de eindejaarsperiode

Vanaf zaterdag 24 december tot en met maandag 2 januari zijn sommige stadsdiensten gesloten. Zo is de Stadswinkel in het Administratief Centrum, aan de Franz Courtensstraat, dicht van zaterdag 24 tot en met maandag 26 december en op zaterdag 31 december. De bibliotheek is niet open op maandag 26 december. Bij de Dienst Toerisme, gevestigd in het stadhuis aan de Grote Markt, sluiten ze de deuren van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari. En er kan niet gezwommen worden in Zwembad Olympos van zaterdag 24 december tot en met maandag 26 december en van zaterdag 31 december tot en met maandag 2 januari.